Anne RATTO-GENDRE

Depuis février 2014, je suis consultante indépendante (plus de 25 ans d'expérience, essentiellement dans le conseil). Directeur de projet, j'interviens dans le cadre de grands projets de transformation digitale en adressant l'ensemble de leurs dimensions (IT, processus, organisation, RH, Finances).



Principales compétences :

Conception et mise en oeuvre de grands projets de transformation IT dans des environnements complexes (enjeux stratégiques, métiers, organisationnels, financiers,..)

Analyse de la rentabilité de grands programmes IT

Conception et mise en oeuvre de projets d'externalisation IT

Cadrage et pilotage de projets transverses

Management de projet

Conduite du changement

Expertise en marchés publics et spéciaux (passation et exécution).

Capacité à prendre de la hauteur et à apporter de la valeur ajoutée (approche innovante) dans des contextes contraints (qualité, délais, coûts).



Références : Groupe SNCF, Ministères (notamment Finances & Budget, Défense, Intérieur, Santé, Affaires Etrangères), Société du Grand Paris, LA POSTE (Courrier, Enseigne, Colis, La Banque Postale), Organic (avant création du RSI), Gecina, Orange, Presstalis.