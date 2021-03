Je crois en l'excellence et dévouement qui conduisent au plus au niveau d'intégrité, de loyauté et professionalisme. J'utilise mes connaissances en communication et ma formation en événementiel pour avancer dans un projet commun avec l'entreprise pour laquelle je travaille.

A travers mes divers expériences, j'ai découvert une passion pour l'industrie des loisirs et le besoin d'inspirer une équipe autour d'un but commun: créer un évenement unique pour chaque client.



Je crois que chacune de mes expériences m'ont permis d'apprendre et de m'améliorer: Ce que je ne savais pas, je l'ai appris!



Mes compétences :

Commerce international

Conception d'événements

Pilotage de comptes clients

Recrutement

Communication

Traduction anglais français