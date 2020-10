Noémie BAISSON

Actuellement en formation "Elaborer mon projet professionnel" avec le GRETA, j'ai pour but de travailler dans le secteur du social et plus particulièrement comme conseillère conjugale et familiale.



Mes différentes expériences professionnelles ont mis en évidence mon envie d'aider les personnes que je côtoie.

Lors d'un remplacement d'agente polyvalente dans un cabinet médical en psychiatrie, j'ai appris à respecter la discrétion nécessaire au secteur.

Je sais écouter et analyser.

Je suis empathique mais j'arrive à prendre du recul face aux événements rencontrés.