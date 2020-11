Madame, Monsieur



Depuis douze ans dans les achats industriels internationaux, j'ai acquis une expérience tant en négociation et contractualisation pour construire des partenariats solides, gagnant-gagnant que pour piloter une équipe depuis l'expression d'un besoin jusqu'à la concrétisation du projet toujours dans le dynamisme et la bonne humeur.



Mon objectif est, grâce à une remise en question en permanence et à un contexte de plus en plus difficile, d'accroître la compétitivité d'une entreprise pour faire en sorte qu'elle soit et reste leader sur son marché.



Je me tiens à votre disposition pour répondre à tout complément dinformation dont vous souhaiteriez disposer, de même que pour tout entretien avec vos équipes pour évoquer une coopération potentielle.



Dans cette attente, je vous prie dagréer, Madame, Monsieur lexpression de mes salutations distinguées.



Cécile LAGARDE





Mes compétences :

Achats

SAP

Oracle

Audit