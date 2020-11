Frédéric RICHARD

Objectif



Occuper un emploi où le contact et les échanges sont omniprésents.



Construire un Projet Professionnel pour développer et étoffer mes compétences :

• Logicielles(Catia).

• Techniques (Plasturgie et Mécanique).

• Linguistique (Anglais).





Pour tout contact et renseignements :



Tel : 06.81.41.42.23.

mail : frederic.richard1@gmail.com



Disponible de suite



Mes compétences :

Méthodologies

Plasturgie

Automobile

Ferroviaire

Aéronautique

Mécanique

Conception

Conseil

Design

Recherche

Consultant

Développement

Formation

Catia v5

Catia v4

ERP

3D Experience

Construction navale

Catia V6