Anne ALVAREZ ( )

Convaincue que le capital humain est un facteur clé de réussite des sociétés, j'ai la volonté de mettre à profit mes acquis et d'apporter ma motivation pour gérer le personnel et développer les collaborateurs d'une entreprise ou d'un organisme !



Recruter, accueillir et intégrer les collaborateurs, suivre leurs parcours et contribuer à leur évolution, les informer et relayer auprès d'eux les décisions du management, gérer la paie et les contrats de travail, mettre en oeuvre la politique RH et conduire les projets associés... autant d'activités dans lesquelles j'ai hâte de m'investir!