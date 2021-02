Anne Sophie LARUE, CFA

8 années d'expériences professionnelles dans les Services Financiers (Sociétés de Gestion, Compagnies d'assurance)



Expertise en Gestion de portefeuilles, Analyse Financière, Sélection de fonds, Analyse de risques, Réglementations à connotation financière, Assurance Vie française et luxembourgeoise.



5 années d'expérience de management d'une équipe de 5 personnes



Anglais, Espagnol : à l'aise à l'écrit et à l'oral.



Maîtrise du Pack Office et des logiciels d'informations financières (Bloomberg, Reuters, Morningstar, Lipper...)



Mes compétences :

Chartered financial analyst

Asset management

Analyse financière

Gestion d'actifs

Finance

Commodities

Esprit d'équipe

Assurance Vie

Analyse de risque

Management