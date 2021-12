Je suis coach professionnel et formatrice indépendante.

Mon métier : accompagner le mouvement dans votre vie professionnelle.



Je travaille à la fois en individuel et en groupe.

Mes principaux domaines d’expertise sont : le management, la cohésion d’équipe, l’accompagnement lors de transition professionnelle, et les réseaux sociaux.



J’accompagne des managers d’entreprise de toute taille et tout secteur, lors de moments clés de leur vie professionnelle ; mais aussi des particuliers sur des thématiques tels que les changements de poste, l'identification de son projet professionnel, la confiance en soi…



J’aide les équipes à développer leur sens du collectif et à se fédérer autour d’un objectif commun.



Après plus de 10 ans en entreprise dans le marketing et le digital, je me suis appuyée sur ces compétences pour créer des ateliers sur le thème de l’identité numérique (avec un focus sur LinkedIn).



J’aime animer des groupes en créant des ambiances au sein desquelles l’interactivité, la créativité et la bonne humeur peuvent s’exprimer.

Profondément optimiste, je suis persuadée que chacun a un réservoir inépuisable de ressources.

Je pratique parallèlement depuis 5 ans le théâtre d’improvisation qui est un laboratoire à la croisée de tous ces thèmes.



Vous avez des projets.... Rencontrons-nous pour en parler !

Anne-Sophie Michel



Spécialités :

Coaching Individuel et d'équipe.

Formation management et digital.

Accompagnement professionnel et de transition professionnelle.

Accompagnement des transformations. Change Management.

Certifiée SOSIE II (test d'évaluation)



Mes compétences :

Accompagnement individuel

Outplacement individuel ou collectif

Réseaux sociaux

Bilan de compétences

Coaching d'équipe

Coaching individuel

Formation en management

Stratégie digitale

Marketing Digital