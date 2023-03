Anne-Sophie POPON

Je suis née en 1977. Productrice et réalisatrice, je collabore depuis une dizaine dannées à des créations chorégraphiques, théâtrales et plastiques. Après des études de Lettres, de théâtre, et de photographie, je pars en Afrique pour réaliser un film documentaire au Mali, des abeilles et des hommes. De 2005 à 2006, J'embarque sur un bateau de croisière en tant que photographe et traverse le monde du Nord au Sud, du Pole Nord jusqu'en Antarctique. En 2008, diplômée d'une licence en conception et mise en oeuvre de projets culturels, je suis embauchée au théâtre du Petit Matin à Marseille. J'y rencontre la chorégraphe Barbara Sarreau, et l'écrivain Ronan Chéneau . En 2011, je co-réalise le film ICI,avec Barbara Sarreau et le réalisateur Joris Lachaise. Tourné à Bamako, il est programmé par marseille objectif DansE au théâtre de la Minoterie. Je réalise une vidéo dans laquelle j'interroge le travail mémoriel dune oeuvre chorégraphique daprès sa réception par des spectateurs africains.

En 2012, je me lance dans la production de films.

Je collabore avec l association BabelXIII basée à Marseille.

En 2014, le film du cinéaste Joris Lachaise coproduit par BabelXIII et KS vision, Ce qu'il reste de la Folie reçoit le Grand Prix du Festival international du Cinema (FID) 2014.