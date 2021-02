Anne-Sophie RUMIGNY--PASSAS

Passionnée par les secteurs de l'élevage et de l'alimentation, je travaille actuellement à La Coopération Laitière. Je suis à l'interface entre les interprofessions laitières, les administrateurs et les responsables "amont" des coopératives laitières sur des dossiers techniques et économiques relatifs à l'amont laitier : les Charte de bonnes pratiques en élevage, les questions environnementales, la qualité du lait, la RSE...



Mes compétences :

Animation de réunions

Animation de réseau

Elaboration et défense de positions

Représentation dans diverses instances professionnelles

Gestion de projets

Synthèse rédactionnelle