Marie-Andrée Le Bourdon, citoyenne américaine née en France, a suivi l'essentiel de sa carrière aux USA mais toujours dans le domaine des Ressources Humaines et sous l'angle de la conquete commerciale.

Successivement directrice commerciale d'une société de recrutement spécialisée dans le secteur informatique puis fondatrice du business dévelopement de deux sociétés de recrutement spécialisées notamment sur des profils cadres et ingénieurs, elle est récompensée en 1996 pour son parcours professionel par le prestigieux "Women of Achievement Awards" qui honore les femmes entrepreneurs et cadres les plus remarqués de la Silicon Valley Californienne.

En 2009, de retour en France, elle a pris à Paris, en Juillet dernier, la direction du bureau Ingénierie d'une des plus importantes Société de Staffing en France ou elle était en charge de la stratégie du dévelopement commercial, ainsi que du management et de l'animation des équipes de consultants sur cette ligne d'expertise.

Aujourd'hui, avec la création de son entreprise LE BOURDON ET ASSOCIES, elle a pour ambition de metre à profit de ses clients(en France/EMEA mais aussi pour ses clients américains ou autres ayant une présence dans ces régions) ses 30 années d'expérience dans les secteurs du recrutement dans l'ingénierie, l'IT et la vente, pour apporter les solutions les plus pertinentes aux besoins des entreprises en termes de compétences, et aux candidats en termes d'opportunités professionelles et de valorisation de leur parcours.



