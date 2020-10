Je m'appelle Anne-Sophie Vermorel et je suis Webdesigner UI Designer Intégrateur à Paris.



Forte de 9 ans d'expériences acquises en web agency, start-up et cabinet de consulting et dans des domaines aussi variés que l'agricole, la banque et les médias, mon expertise couvre les domaines du webdesign, la conception d'interface utilisateur, l'intégration web ainsi que la retouche et montage photos.



Mon savoir-faire me permet de proposer des créations sur mesure, en adéquation avec votre identité de marque et vos besoins. Et même si je suis plus web que print, mon profil polyvalent me permet de passer en quelques clics du RVB au CMJN.



Outre le webdesign, la conception d'interface utilisateur et l'intégration web, je fais de la phot, pratique le running, regarde régulièrement des séries et films et adore voyager !



Pour toute question ou complément d'informations, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail : hello@ansovermorel-design.com





Et pour vous faire une idée plus précise de mon travail, n'hésitez pas à consulter mon portfolio : https://ansovermorel-design.com/



Mes compétences :

Community management

Webmastering

Identité visuelle

Graphisme

Retouche d'images

Intégration web

Webdesign

Webmarketing

Rédaction web