Anne TARASCON

Depuis l'obtention du Master Management des Organisations Spécialité Administration du Secteur Sanitaire et Social en 2006, j'évolue au sein du secteur médico-social.

Tout en perfectionnement mes compétences d'accompagnement de personnes fragiles (Agées et situation de Handicap) , j'ai développ mes capacités de Manager et mes compétences en gestion du personnel.

Aujourd'hui je suis Responsable des Ressources Humaines au sein d'ADHAP Services, Service d'aide à domicile, poste qui me permet de mettre ma connaissance du secteur au profit des 130 salariés tant au niveau de la formation, des risques professionnels que la gestion sociale du personnel.



Mes compétences :

Gestion administrative

Développement commercial

Secteur médico-social

Formation professionnelle

Gestion de la qualité

Management

Recrutement

Gestion des ressources humaines