Récemment diplômée d'un Master 2 "Droit de l'Urbanisme et la Construction" à l'Université de Poitiers, je suis actuellement instructrice des demandes d'utilisation du sol à la mairie d'Argenteuil.



Alliant rigueur et autonomie, dynamisme et adaptabilité, je suis spécialisée en urbanisme et reste ouverte à toute discussion.



N'hésitez pas à me contacter, anne.vernoux@orange.fr ou au 06.72.00.56.81









Mes compétences :

Droit de l'Urbanisme

Droit de la Promotion et des Sociétés Immobil

Responsabilité et Assurance des constructeurs

Marché et Contrat de Travaux

Financement Immobilier

Fiscalité Immobilière