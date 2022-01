Bien plus qu'une mentalité professionnelle, l'amélioration, la volonté d'avancer et l'envie d'aider autrui sont des valeurs que j'affectionne pour ma vie personnelle.



Je suis persuadée qu'en allant à l'essentiel et en restant positif, nous pourrons construire de grandes choses, et ce partout dans le monde.



Mes compétences :

Rigueur

Calme

Ecoute

Organisation

Adaptation

Curiosité

Autodidacte