Anneli RITZELL

Coordinatrice multilingue des projets de communication.



Une expérience internationale en gestion de projet.



Travaille depuis 2009, avec de l'accompagnement et du support pour l’équipe stratégique du portail Airbus|People.



Une bonne connaissance des procédures d'Airbus.



Compétente en formation



Ma motivation est alimentée par le défis que représente le changement. En particulier, les aspects fortement liés aux facteurs humaines.

Créer de l’engagement, trouver des solutions et mobiliser les efforts, de façon à ce que les conditions optimales soient réunis, pour pouvoir conduire les projets de façon aussi efficace et enjoué que possible à travers toutes les étapes, me tiens à cœur.



Mes ambitions portent sur le développement continue de mes compétences, dans le domaine de gestion de changement et de communication stratégique.



Mes compétences :

Dynamisme

Adaptabilité

Créativité

Autonomie

Langues

Coordination de projet

Polyvalence et adaptation

Organisation d'évènements

Suivie et réalisation d'un projet