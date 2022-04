Noria ALLEL

DIPLÔMÉE ÉDUCATRICE SPORTIVE TOUT PUBLIC (BPJEPS Activités Pour Tous) et CERTIFIÉE GYM OXYGÈNE (GYM PLEIN AIR) DEPUIS JUILLET 2014 ET DIPLÔMÉE ANIMATRICE LOISIR SPORTIF DEPUIS DÉCEMBRE 2013 et DIPLÔMÉE REIKI et DIPLÔMÉE PILATES et DIPLÔMÉE HANDISPORT



SANTE SPORTIVE (ACQUIS)

Tuteur Accompagnateur, Gym Poussette – Petite enfance, Gym Impulsion - Gym Tendance – Équilibre et Mémoire

Acti’March – Marche nordique, Activités Physiques Adaptées (Diabète- Cardio-vasculaire – Obésité - Après cancer) - REIKI - PILATES - HANDISPORT



COMMUNICATION

Bon contact – Ecoute – Conseil – Rigueur – Capacités à Former, Animer et Encadrer



ACCOMPAGNEMENT ET TRANSMISSION DE COMPETENCES

Techniques pédagogiques, Détermination des moyens et des outils ,Elaboration des supports de cours, Dispenser des savoirs aux stagiaires et pratiquants, Evaluation des acquisitions et des connaissances

Mise en place des actions correctives, Suivi et bilan pédagogique



MANAGEMENT

Gestion d’une équipe de 50 personnes, Planification des activités de l’équipe, Animation de réunions - Ecoute / Empathie

Mise en place de groupes de travail

Gestion des conflits / Fédération de son équipe

Sens de l’organisation : motiver, donner un sens

Pilotage de l’activité (production de reportings)



RECRUTEMENT

Pilotage du plan de recrutement

Anticipation des besoins

Accompagnement

Suivi et gestion des compétences



INFORMATIQUE :

2007 : Certification ITIL

Au quotidien : Internet

Bureautique : Windows et Pack Office

Applications métiers : Aéronautique, Ticketing, Tourisme, Assurance santé, Evenementiel



GESTION COMMERCIALE :

Prospection et gestion de portefeuilles clients/fournisseurs

Capacité à se constituer et à maintenir un réseau d’interlocuteurs pertinents



Fidélisation, relation client et Recherche de nouvelles cibles



LANGUES :

Anglais – Arabe – Dialecte marocain et notions d’Espagnol



Spécialisations : FORMATION ASSISTANCE ACCOMPAGNEMENT ET ENCADREMENT

Spécialité : Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication

Spécialité : SPORT SANTE, EN SALLE ou EN PLEIN AIR, REIKI, PILATES, et HANDISPORT



Mes compétences :

Coaching

Encadrement

Management opérationnel

Gestion commerciale

Formation