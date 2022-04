Anneliese ALUCE

Après 10 années chez Air Partner où j’ai occupé successivement des postes d’assistante commerciale et d’Attachée commerciale, je recherche activement un poste dans le bassin choletais.

Je souhaite évoluer vers un poste dans l’organisation et la relation aux autres, collègues, fournisseurs et clients dans une entreprise dynamique et conviviale.

Idéalement j’aimerais occuper un poste d’assistante direction pour mettre à profit mon sens de l’organisation, de la rigueur, mon sens du relationnel mais également des langues (trilingue anglais allemand).

Je suis également ouverte à des postes d’assistantes commerciales.





Mes compétences :

Organisée

Rigoureuse

Vente

Développement commercial

Aisance relationnelle

Tourisme

Rigueur

Organisation