Isabelle MUNOZ

Je développe mon activité, créée en janvier 2015, "l'Habit en Roses", atelier de teinture végétale



Activités associatives

Promotion, sensibilisation : écologie, re-localisation économique, autonomie alimentaire, vêtement et habitat sains, énergies durables, responsabilité citoyenne.

mise à jour et rédaction collective -Guide des alternatives en Maine et Loire

Animation collective d' ateliers participatifs (Thème : La Transition)

Participation au développement de la MUSE, monnaie locale complémentaire et citoyenne du Maine et Loire (commission prestataires et partenaires)



Mes domaine de compétences :

Commerciales : achat, vente, négociation, fidélisation, accueil et information public, gestion litiges et aléas

Communication : interne et externe, en français et en anglais, en face à face, au téléphone et à l'écrit.

Formation : rédaction supports et animation

Qualité : analyse et rédaction de procédures, propositions d'amélioration

Gestion de projet : en tant que membre et en tant que pilote

Activités transversales en équipe et inter-services (France et autres bureaux à l'étranger).

Marketing (rédactionnel)



Mes compétences :

Approche globale

Travail en équipe

Travail en mode projet

Loyale et consciencieuse

Qualités rédactionnelles

Relation client confiance et fidélisation

Animation commerciale

Qualité relationnelle et organisation efficie

International environment

Commercial grand compte

Qualités humaines

International project management

Expertise aérien

Affrètement

Networking

Management participatif

Qualité

Gestion de projet

Autonomie

Amélioration continue

Formation

Relationnel

Intermédiaire commerciale

Persévérance

Word/Excel/Powerpoint