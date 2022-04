Isabelle MUNOZ

15 ans de direction commerciale et marketing dans des univers de la mode et de la décoration m'ont amenés à créer ma propre structure en 2005, dans les accessoires de décoration et linge de maison sous la marque Isa M.

Nous avons aussi développé plusieurs sites internet en B-C et B-B, ce qui m'a valu d'acquérir des compétences dans le monde du web, que j'ai valorisé en étant consultante en marketing digital.



En parallèle, j'ai toujours été passionnée par l'aménagement intérieur, la rénovation, la décoration et donc l'immobilier...

Et c'est tout naturellement que j'ai décidé de faire ce métier qui rassemble mes compétences et mes passions.



Alors que vous soyez vendeur ou acheteur, n'hésitez pas à me contacter pour qu'ensemble nous menions à bien votre projet immobilier!



A bientôt, 06 10 79 21 65







Mes compétences :

Aménagement intérieur

Marketing

Ventes

Rénovation

Commercial

Photographie

Architecture d'intérieur

Immobilier