Annelise CHALAMON

Humanitaire pour le Burkina Faso avec une expérience de 15 ans.

15 ans de gestion associative, conseils, suivi de dossiers

15 ans de projets et de réalisations

32 voyages sur place (et ce n'est pas fini)

Gestion de plusieurs sites internet visant à donner une visibilité à des associations mais également faire connaître le Burkina Faso à travers des articles de fonds, enquêtes, reportages réalisés avec l'aide des amis burkinabè.

Actuellement : https://www.toriyaba.org

ce site a la particularité de regrouper deux associations différentes



Mes compétences :

Gestion de site internet

Recherches historiques et sociologiques

Gestion des ressources humaines

Développement durable

Organisations humanitaires