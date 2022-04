Annelise GUINET

En savoir plus: https://www.therapeute-sexologue.com/



La résilience et l’exploration des relations sont au cœur de ma vie que ce soit sous l’angle social, sexuel ou amoureux.



Diplômée en architecture et ingénierie, j'ai découvert et exploré la puissance de l'accompagnement humain alliée à la technicité comme consultante auprès de personnes en situation de handicap, dans le cadre d'expertises amiables et judiciaires.



Plus de dix années, au contact de la vulnérabilité et de la puissance de la vie qui renait…

J'en retire aujourd'hui un émerveillement quotidien et une profonde gratitude pour la vie.



Soutenue par mon évolution personnelle à travers la Pleine Conscience et mes formations thérapeutiques, mon accompagnement a évolué au fil des années vers une approche globale en thérapie et sexothérapie auprès d'un large public, au-delà de la question du handicap.



Je crois profondément en l'évolution, l'apprentissage et l'exploration tout au long de la vie. Je poursuis ainsi mon chemin par la pratique quotidienne de la Pleine Conscience et participe également plusieurs fois par an à des formations continues, retraites silencieuses, stages de danse intuitive et d'approfondissement du féminin et du masculin sacrés.



Ces pratiques me font grandir chaque jour, j'ai à cœur de vous les partager dans un accompagnement ancré dans le concret, au travers d'approches complémentaires alliant corps et esprit, accessibles à tou.te.s.



Certifications obtenues auprès d'organismes professionnels et médecins reconnus :



Thérapie systémique spécialisation thérapie familiale et conjugale - Psynapse



​ Psycho – sexologie positive - Iv Psalti, Docteur en Sciences Biomédicales, Sexologue Clinicien (formation accrédité par l’Ordre des psychologues du Québec)



​ Slow sex : Sexe en Pleine conscience – Pratiques Slow Sex love Live



​ Sexo-fonctionnelle - François de Carufel, Docteur en psychologie et Sexologue. Enseignant à l’université de Québec et Louvain (Belgique) chef clinique de l’Unité de sexologie fonctionnelle de l’Hôpital de Waterloo



​ Méditation de Pleine conscience - Academy For Mindfull Teaching



Mes compétences :

Accessibilité aux personnes handicapées

Accompagnement individuel

Accompagnement collectif