Cyrille GUINET

Achats Conseil est distributeur des offres Bouygues Telecom Entreprises mobiles, fixes et Internet. Nos 13 ans d'expérience nous placent comme un des partenaires majeurs de Bouygues Telecom sur le territoire : vente de solutions et services liés aux télécoms, Achats conseil est également organisme de formation (smartphone, solutions Centrex, ...). Nos valeurs de service, de réactivité, de proximité et d'accompagnement offrent à nos clients une approche fluide et sereine sur cet environnement complexe.



Présents à Lyon, Saint-Etienne, Valence et Annecy, nous recrutons activement sur les secteurs de Lyon et de Valence pour des postes d'ingénieurs commerciaux.



Mes compétences :

Télécommunications

Management

Réduction des coûts