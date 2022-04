Annelyse GOURHAND

Bonjour,



Après avoir obtenu mon diplôme d'Agent d'Escale au lycée Jeanne d'Arc à Rennes, j'ai souhaité poursuivre mes études vers un BTS Tourisme que j'ai obtenue en Juin 2015.

J'ai pu acquérir de l'expérience grâce à mes différents stages effectués dans le domaine aérien mais aussi maritime et en hôtellerie en tant que Réceptionniste. Mais aussi grâce à plusieurs mois travaillé dans la compagnie Hop Régional en tant que Agent d'Escale. Le monde de l'aérien me passionne, c'est pourquoi je me destine au métier de PNC (Personnel Naviguant Commercial)

Par la suite j'ai passé le CCA ( Attestation de membre d'équipage) j'aimerais intégrer une compagnie aérienne d'ici l'année prochaine.



Mes compétences :

eLearning ALTEA

Open Office

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Amadeus GDS