Antoine GOURHAND

Chef de projets depuis 2017, je travaille sur des projets damélioration de process pour la distribution des produits Yves Rocher. Mes missions sorientent principalement autour de la mise en place de nouveaux équipements dans le but daméliorer la productivité et les conditions de travail au sein des ateliers. Jai également en charge des missions détudes de renouvellement des équipements obsolètes.

Jai eu loccasion dévoluer au fil du temps dans mon activité, en minvestissant sur de nouveaux sites, avec de nouvelles équipes. Je souhaite désormais poursuivre mon évolution professionnelle, en découvrant dautres secteurs dactivités, afin de développer de nouvelles compétences, y compris à létranger, expérience qui me permettrait de perfectionner mon usage de langlais.