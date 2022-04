Annelyse LE JEAN

Assistante de Service Sociale depuis octobre 2003, à la Fondation Bon Sauveur de Bégard, j’ai souhaité en 2007, prétendre à une fonction de cadre intermédiaire de l’action sociale. Ce souhait était le résultat d’une double réflexion : la possibilité de faire évoluer ma carrière professionnelle, mais encore et surtout de mettre à profit les connaissances acquises en quatre années de travail de terrain pour un meilleur accompagnement de populations avançant en âge et/ou en difficultés (mentales, psychiques, intellectuelles…).

En 2008, j’ai intégré la formation intitulée « Certificat d’Aptitudes aux Fonctions de Cadres des Unités d’interventions Sociales » en région parisienne et ai obtenu le diplôme en avril 2010.

Depuis septembre 2011, j’occupe le poste de responsable du Pôle Socio Thérapeutique et Culturel. Managment d’équipe, liens et partenariat avec les différents établissements et services, suivi de budget, gestion de planning, participation aux différentes instances, participation à divers groupes de travail en vue de la qualité et de la gestion des risques constituent mes principales missions.



Mes compétences :

Ténacité et ambition

écoute

Organisée et Rigoureuse