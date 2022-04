Annemarie FORLETTA

Travaillant en étroite collaboration avec l’ensemble des organes de direction, mes responsabilités s’articulaient principalement autour des axes suivants : assistanat de la direction générale, suivi de dossiers juridiques (contrats commerciaux), pilotage des prestataires de services, préparation et suivi du budget.



J’ai acquis des connaissances et compétences notamment dans l’évènementiel et le consulting, incluant l'administration du personnel. Mon aisance relationnelle m’a permis d’assurer une interface de qualité auprès des interlocuteurs internes et externes.



Reconnue pour mon adaptabilité et ma capacité à traiter en toute discrétion des dossiers sensibles, je souhaite poursuivre mon évolution dans un poste riche et polyvalent me permettant d’exprimer mon sens de la confidentialité, mon autonomie et ma réactivité.





Mes compétences :

Microsoft Office