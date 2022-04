Née & enfance dans un pays, langue allemande, adolescence & vie adulte dans un autre, langue française, connectée au monde par l'anglais :-)



Birth and childhood in one country, german language; teenage & adult life in another one, french language, connected to the world with english :-)



Currently studying the Business Model Canvas and related topics. To design my business towards repeatabe, scalable model.

Feel free to join.



Mes compétences :

Internet