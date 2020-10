Annette Lore MESSAG ÉPOUSE IROUME

Titulaire d'un MBA en Finance et Comptabilité, j'ai pour ambition de faire partie d'une équipe de professionnelles dynamiques contribuant ainsi grâce à mes acquis, à améliorer leur productivisme.



Par ailleurs, mes domaines d'activités sont diverses et variés. J'ai une expérience de caissière (opérations d'encaissement et retrait d'argent). Une autre expérience au poste de contrôleur interne

(travaux de rapprochement bancaire, gestion budgétaire). Actuellement Responsable des opérations, les domaines d'activité appréhendés sont: la gestion des comptes clients, le reporting, présentation du rapport d'activité et du compte de résultat, gestion de la trésorerie et pointage des caisses.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Journals