Olivier LELOUSTRE

Après avoir créé le departement afrique de AZLAN, j'ai lance le businnes operateurs telecoms chez Cfao technologies avant d être muté au cameroun pour en prendre la direction commerciale.



Fin 2007, je décide de ne plus quitter mon pays d'adoption en créant RINGO qui a pour vocation de fournir l'internet pour tous au cameroun !



En 2010 Ringo devient le leader de l'accès internet grand public au Cameroun et signe des partenariats prestigieux avec IBM, MOTOROLA, CISCO, CHECKPOINT, AXIS, ...



Les offres Ringo HOME, Ringo PRO et dédiées sont lancés.

Fin 2013, nous lançons en partenariat avec canal plus les offres triple play "SENSES"



Mes compétences :

Vente

Télécoms

Nouvelles technologies

Afrique

Wimax

Commercial

Informatiques

IP

Management

Entreprenariat