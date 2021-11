Yannick BLANCHI

Depuis octobre 2017 : Directeur Associé - Managing Partner chez EUROSUD CREDIT

Expertise en Affacturage, Assurance Crédit, Conseil aux entreprises,

Expertise du Poste Clients, Equations de trésorerie et Risques Clients.





De décembre 2006 à juin 2017 :

Compagnie Générale d'Affacturage, Société Générale pôle Global Transaction Banking

Responsable Régional Sud Banques et Réseaux Directs, basé à Marseille



2001 à 2006 :

Natixis Factor

Directeur Régional Commercial et Exploitation

Responsable Régional des Ventes Paca

Délégué Régional des Ventes



1999 à 2001 :

GE Factofrance - Factobail, GE Capital

Ingénieur Commercial, Paris



1997 à 1999 :

Arval, BNP Paribas Group Equipment Solutions

Ingénieur Commercial Grands Comptes, Paris



Mes compétences :

Affacturage

Développement commercial

Directeur régional

Services financiers

Manager

Responsable régional

Expert du poste clients