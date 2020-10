Samuel MASSON

Consultant en recrutement, je suis présent sur Viadeo pour nouer un 1er contact avec des candidats en recherche d'opportunité. Nos offres d'emplois www.omniciel.fr et www.avitae.fr



Nos échanges resterons confidentiels



Omniciel est un cabinet de recrutement spécialisé en Informatique et Télécoms.

Avitae est un cabinet de recrutement multi spécialiste



Nos activités :

Recrutement

Executive Search - Approche Directe

Evaluation - Coaching

Conseil en Ressources Humaines



Les entreprises qui nous font confiances :

100 entreprises et institutions nous font confiance : TPE/PME, sièges de grands groupes, entreprises du numérique et du Web, éditeurs de Logiciels, acteurs Innovants, SSLL, SSII…



Les candidats qui font appel au service Omniciel :

35 000 candidats spécialisés en Informatique et Télécoms en veille d'opportunités en Paca.

Un suivi détaillé des compétences pour chacun d'eux.



Avitae les métiers que nous recrutons :

Commerciaux, Managers

Direction générale, direction opérationnel

Finance, Comptabilité, Gestion, Juridique

Projets : Management, Ingéniérie



Secteur : Services, Industrie,Grande distributions, Transport,Santé,Energie, Aéronautique,Gestion des déchets, Eau, Environnement



Omniciel c'est la proximité d'un accompagnement sur mesure depuis 4 ans.



Compétences techniques recherchées :

- Web : HTML, XHTML, CSS, Javascript / Ajax (JQuery, Mootools), XML, XSL,...

- PHP : Frameworks (Symfony, Zend,...) et CMS (Joomla, Typo3, Drupal,...)

- C / C++ : Envt Linux, Unix, Microsoft, Mac OS, Cross-Platform Temps réel / Embarqué

- Java / J2EE : JSP, Servlets, EJB, Struts, JSF, Spring, Hibernate

- .Net : C# / VB et ASP.NET / Winforms / WPF

- Java / J2SE : Swing, SWT, AWT

- Oracle : PL/SQL, Forms,

- Power Builder

- SGBD : Oracle, SQLServer, PostgreSQL, MySQL

- BI et ERP GED (solutions éditeurs et Open Source : Alfresco…)

- Linux, Unix, systèmes Windows, MVS…

- Méthodologie UML, Mérise



Notre engagement sur la filière de l’IT :

« depuis 8 ans la participation à l’organisation de salons de recrutement IT, ainsi que l’organisation et l’animation de conférences (10 conférences réunissant 54 conférenciers en 2013), nous permet d’être proches de nos candidats, de nos clients, des attentes du marché et de l’évolution des métiers IT en Paca. »



Nous intervenons en PACA (Marseille, Aix en Provence) et France entière.









Mon activité sur viadeo :

-Entrer en relation avec des responsables de société (opérationnels ou fonctionnels) ayant des besoins de recrutements, approche directe, évaluation, coaching et conseil en ressources humaines

-Entrer en relation avec de potentiels candidats pour nos clients



Vous pouvez m'inviter à rejoindre vos contacts directs ou me contacter :

samuel.masson@omniciel.fr, samuel.masson@avitae.fr



Nous joindre par téléphone :

Omniciel Avitae :04 91 33 75 68





Mes compétences :

AIX

Approche directe

Business

Business strategy

Conseil

Energie

Environnement

Informatique

Ingénierie

Juridique

Management

Manager

Marketing

Negotiations

Organization

Recruiting

Recrutement

Sales

Santé

Strategy

Support

Telecom

Training

Transport