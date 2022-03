Annick CORNILLE

Je coordonne et anime une équipe pédagogique de formateurs.

Mon rôle est également de piloter le dispositif de formation, développer les moyens pédagogiques, procèder à l'organisation et à l'accompagnement de la qualification des personnes en formation.

En parallèle :

Formatrice et coach en école d'esthétique et de coiffure depuis 8 ans, J'ai ouvert mon propore centre de Formation et de Coaching en Image en Décembre 2011. J'interviens aussi bien dans les entreprises, cabinets de recrutement, que les écoles.

J'accompagne les chercheurs d'emploi sur leur mise en adéquation avec le marché de l'emploi (coaching en image et travail sur l'entretien d'embauche, communication verbale et non verbale)



Mes compétences :

Conseil en image

Coaching

Relooking

Communication

Management

Paye/Prsi