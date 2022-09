Annick EI - FOURNY-MERLE

Www.akashiatsu.com

Professionnelle du spectacle pendant plus de 25 ans (danse, théâtre), mon outils de travail principal a été le corps, dans une recherche permanente de le relier à l'esprit. La découverte de l'énergétique chinoise, au travers du taî- chi et du qi-qong appliqués à la danse, m'a sensibilisée à cette relation entre les 2. Mais c'est par le SHIATSU et sa relation au toucher que j'ai réellement éprouvé ce lien. J'ai tout d'abord pratiqué le shiatsu afin de l'intégrer à mes échauffements de danseuse et de ce fait, soulager mon corps, prévenir les multiples tensions, voire les accidents;

En 2006, je décide de suivre une formation plus complète (3 ans) à l'école Aromathérapie-shiatsu d'André Nahum / Paris afin de mettre cette technique au service des autres. J'obtiens mon certificat en 2010.

Je m'installe en cabinet dés la fin de mes études.

En 2015, je rejoins l'EST, école de Shiatsu Thérapeutique de Bernard Bouhéret pour une formation de 4 ans.



Comme dans la danse , je retrouve ce travail d'approche globale du corps , fait d'écoute, de perception fine, d'échanges et de partage.



QU'EST CE QUE LE SHIATSU ?

c'est une technique manuelle japonaise qui vise à rééquilibrer l'énergie circulant dans le corps via des canaux. Le praticien effectue des pressions avec les pouces, les mains, les coudes sur ces canaux appelés "méridiens".

LES OBJECTIFS :

retrouver un équilibre physique et mental et se maintenir en bonne santé.

CAR il agit sur

-- le stress (anxiété, angoisses, trac, déprime)

-- le surmenage (fatigue, maux de tête, sur-activité...)

-- les tensions musculaires et nerveuses

-- les allergies (en renforçant le système immunitaire)

-- les troubles liés au sommeil, au transit ou à la digestion, à la ménopause.



Le shiatsu s'adresse à TOUS (sauf contre indication médicale).



LES SEANCES :

Une évaluation ( sorte de diagnostic énergétique) est effectuée en début de séance,

qui sera donc personnalisée en fonction des "problématiques" de chacun.



Le Shiatsu traditionnel se pratique habillé, sur tatamis ou table;

Le Shiatsu aux huiles (huile végétale + huiles essentielles biologiques) est pratiqué sur la peau.

Les séances durent environ 1 heure.



EN ENTREPRISE,

-- le shiatsu est proposé en individuel sur chaise ergonomique, nécessitant un petit espace (3 m²), séances de 20 ou 30 mn.

-- le Do-In, proposé en atelier et en groupe (max. 10 personnes) est dérivé du shiatsu; c'est un auto-massage basé sur la respiration, les étirements des méridiens et l'auto-pression; de parfaits outils pour apprendre à préserver la bonne circulation de l'énergie vitale, qui peuvent se pratiquer au bureau comme en avion; au lever comme au coucher. Un livret reprenant les exercices est offert à chaque participant en fin de séance. Séance de 30 mn ou 1 heure.







