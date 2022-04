Hebert CHRISTINE

Kinésiologue et Réflexologue certifiée depuis maintenant 2005, je m émerveille devant la précision et l efficacité de ces deux méthodes de soins, permettant à tout individu de découvrir ou potentialiser toutes ses capacités d'Être, de Vivre, d'Oser et d'Agir.



En Juillet 2017 j'ai complété mes connaissances avec une certification en Conseils en Hygiène de Vie



Ces pratiques permettent l’équilibre nécessaire à une vie épanouissante, heureuse, sereine, riche et vibrante.

Et ce de manière douce et indolore, dans le respect de votre individualité et de votre globalité (mentale, physique, émotionnelle, énergétique, spirituelle etc.) . Pour tous et toutes ..... A tout âge..... A tout moment....



Tout ce qui est vécu, non-dit, réfréné, s'inscrit!!! Le corps se souvient de tout... A nous de l'aider à s'en libérer....



http://www.kinesiologue-chv.fr



Je me suis formée aussi à la pratique de relaxation aquatique pratiquée dans l'eau chaude (la plus proche possible de la température corporelle...) Un pur bonheur... Un moment unique à découvrir ou à faire découvrir...



Au plaisir de faire votre connaissance,



Mes compétences :

Kinésiologie

Créativité

Fiabilité

Conseils et Hygiène de Vie