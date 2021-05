Annick LEBRETON

20 ans de parcours professionnel en Ressources Humaines, évolutif au sein de structures de secteurs différents,enrichi de formations, m'ont permis de développer un savoir, un savoir faire, et un savoir être.



J'ai acquis des compétences avérées en gestion et développement RH, J'aime participer au développement des entreprises, anticiper et organiser.



Intégrée au Groupe Capio depuis 2010 où j'ai occupé les fonctions de Responsable RH à la Clinique du Mail, j'ai aujourd'hui la responsabilité RH des 2 sites Capio La Rochelle, Atlantique et Mail, et le plaisir de travailler sur le projet de regroupement géographique des 2 cliniques.





Femme de dialogue et intègre, j'attache une importance particulière à la communication et suis attentive à la valorisation du capital humain au sein de structures ; convaincue que cela favorise la performance économique et sociale de celles ci.



Je vous invite à découvrir mon parcours et me contacter si vous le souhaitez...