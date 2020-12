Annick MELISEN

Relation Investisseurs :

-Mandataire en immobiliers d' entreprises ,hôteliers, cliniques, immeubles , Fonciers ...projets d'opérations et de promotions .

-Levées de fonds ,conseil, closing ,Equity



Analyse en collaboration en modélisation financière :

- Analyse d'immeubles multifamily, portefeuilles et élaboration des stratégies

- Processus de due diligence

- Modélisation des cashflows, performances, stratégies de sortie, scénarios

- Structuration financière d'opérations complexes de private equity : stratégies d'optimisation d'immeuble, revalorisation, performances de portefeuilles, performances de fonds d'investissements



Élaboration et collaboration des stratégies et structures des fonds d'investissements :

- Club-deals immobiliers, foncières de distribution

- Elaboration des stratégies d'investissement et de sortie





Analyse de marché



- Recherche et analyse de nouvelles opportunités d'investissement : types d'actifs (immeuble de rapport, section 8, etc.), nouvelles zones géographiques, etc.

- Réalisation de supports et documents d'analyse pour structurer le partage de connaissances envers les investisseurs et les partenaires



Mes compétences :

Leadership

Management

Coaching

Esprit d'équipe

Travail en équipe

Développement commercial

Accompagnement de dirigeants

Conception

Accompagnement de projet

Promotion internationale

Immobilier

Promotion

Investissement

Accompagnement individuel

Conseil

Analyse fonctionnelle

Private equity

Animation de réunions

Analyse financière

Dynamisme

Anticipation