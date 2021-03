Annick TISSERANT

Fondatrice d'OFFISHALL - Réalisation d'objets publicitaires/produits dérivés personnalisés sur tous supports pour des spectacles Musicaux, Festivals, Artistes, et Entreprises tous secteur - Conception - Briefs graphistes - Sourcing produits -Suivi de fabrication - Distribution sur différents réseaux, conseil

Chargée de projet Merchandising chez Universal Music de 1994 a 2010..

Partenariats/licensing (droit d'utilisation et association artiste/marque)

Organisation d' évènements et séminaires

Secrétaire de l' association Lutt'opie Centre de formation Artistique destinés aux jeunes Burkinabés soutenu par Vivendi.

Création d'un bar restaurant en Afrique de l'Ouest (Gambie)

Création d'une boutique de produits dérivés a Paris



Mes compétences :

Conception

Création

dynamique

Objets publicitaires

Organiser

Produits dérivés

Réactivité

Sourcing