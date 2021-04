Annick TONEGUZZO

Pragmatique, rigoureuse et diplomate. Je présente de bonnes aptitudes relationnelles et capacités d’adaptation, respecte la confidentialité des informations qui me sont communiquées et sais prendre des initiatives à bon escient.



Je souhaite exprimer et mettre à profit ce savoir-faire au sein d’une entreprise susceptible de donner un sens à mes projets et engagements professionnels. C’est pourquoi, je vous propose ma candidature au poste d’Assistante de Direction et de Gestion, certaine de pouvoir mener à bien ce rôle dans une équipe.











Mes compétences :

BTS assistante de manager - Bac pro secrétariat