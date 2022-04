Deffiperf C CROUZAT PRÉSIDENT

La SASU Deffiperf Gestion a été crée pour accompagner les chefs d'entreprise de TPE PME du Nord et du Pas de Calais dans leurs besoins au niveau stratégique (croissance, développement, transmission, retournement) qu'au niveau opérationnelles (Management, Finances, Production, Commercial et Systèmes d'Information).

Basé sur un diagnostic pointu sur les 5 processus cité ci dessus, notre objectif est de connaitre et de concrétiser vos besoins éventuelles ensemble en étant proche de vous et surtout en vous accompagnant régulièrement et concrètement dans le suivi des plans d'action validés avec vous.

Merci par avance pour votre confiance



