Franck MAURY

Expert d'assuré, la défense de vos droits devant votre compagnie

On se retrouve parfois au moment d'un sinistre déstabilisé voire complètement perdu, alors si en plus on doit se confronter a son assureur afin de faire valoir ses droits, cela peut paraitre des plus complexe.



L'appel a un expert d'assuré peut s'avérer des plus utiles afin de faire respecter vos droits.



L'intervention de l'expert d'assuré peut survenir à n'importe quelle phase du sinistre, mais sachez que toute intervention est impossible une fois la lettre d'acceptation signée par l'assuré



Qui peut faire appel a un expert ? : L'assuré lui même, un syndic de co-propriété, l'assureur, mais sachez que plus l'intervention se réalise tôt, plus les probabilités d'obtenir satisfaction sont importantes.



Expert d'assuré : Définition

L’expert d’assuré défend les intérêts de l’assuré face à sa compagnie d'assurances dans le processus d’évaluation d’une indemnisation. Il est en situation de débats amiables et contradictoires face à l’expert d’assurances qui défend , lui, les intérêts de la compagnie.

Historique

Au cours du XIXe siècle, les compagnies d'assurances se sont dotées de techniciens capables d'évaluer les dégâts subis par les assurés au cours d'un sinistre. Leurs missions sont, d'une part, d'interpréter les contrats d'assurances et, d'autre part, de déterminer les indemnités à verser aux sinistrés. Cette expertise doit être faite de façon contradictoire et amiable. Or, constatant un déséquilibre manifeste entre les experts d'assurances et ses sinistrés, quelques techniciens spécialistes ont jugé nécessaire de créer un nouveau métier pour rétablir un rapport de force plus juste.

Fonction

L’expert d’assuré intervient lors de l’évaluation d’un dommage afin d'optimiser le montant de la demande d’indemnisation auprès de la compagnie d’assurances. Il défend donc les intérêts d’un assuré.

L'expert d'assuré intervient aussi pour assister les entreprises dans leurs déclarations contractuelles de capitaux. C'est ce que l'on appelle l'expertise ou l'estimation préalable.

L’expert d’assuré défend les intérêts de l’assuré en cas de sinistre notamment: son rôle est de faire en sorte que l'indemnisation de son client soit à la hauteur des dégâts subis. Il défend ainsi son client (particulier ou entreprise) face à l’expert d’assurance qui défend lui les intérêts de la compagnie d'assurance.



L'expert d'assuré fait aussi des expertises préalables : il évalue les biens (ou immobilisations) de l'entreprise ou du particulier. Cette évaluation est utile pour assurer les biens à leur juste valeur.



QU'EST CE QU'UN EXPERT D'ASSURE ?

C'est un spécialiste de la gestion de sinistres et intervient exclusivement dans l'intérêt des sinistrés.

L’expert d’assuré ou plus communément le « contre-expert » connaît vos droits que vous soyez propriétaire, locataire, particulier ou bien professionnel (PME-PMI, agriculteur, ...).

Il connaît les conventions de règlement entre compagnies en matière d’assurances cumulatives, de recours, de prise en charge des dommages en copropriété...

Il sera à même de défendre vos droits et vos intérêts.



POURQUOI PRENDRE UN EXPERT D'ASSURE ?

Pourquoi prendre un expert d'assuré ? Pour vous aider face à un sinistre

Suite à un sinistre dont vous êtes victime, votre assureur fait appel à un expert de compagnie et vous vous pouvez faire appel à un expert d’assuré.

L’expert d’assuré s’assure que vous obtiendrez l’indemnité la plus juste par rapport à ce que vous avez subi comme préjudices. Il s’occupe de vos droits !

Choisir un expert d'assuré, c’est :

- être sûr d’avoir une juste estimation de vos biens (état des pertes détaillé),

- être épauler pour faire face à votre assureur.

COMBIEN CA COÛTE ?

Généralement la plupart des contrats garantissent les honoraires de l’expert d’assuré (garantie honoraires d'experts), dans la mesure où chaque partie a le droit de nommer son propre expert.



Le cabinet d’expertises Michel BRAEM © est donc rémunéré selon un pourcentage défini dans la mission d’expertise et suivant une convention d’honoraires à la charge de l’assureur et non de l’assuré.



Mes compétences :

Batiments habitations materiels

