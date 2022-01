Annie CARDINET

- docteur en sciences de l'éducation, DESS fonction formation

- spécialiste des interactions et particulièrement en médiation

- en cabinet libéral depuis 1996:

* thérapie de l'apprentissage difficultés scolaires, de formation et problématiques d'apprentissage dues aux divers handicaps, enfants et adultes

* formation à une communication "désarmante"

* analyse de l'action, analyse de pratique d'équipes ou de manager

* médiation familiale liée à l'échec scolaire ou au handicap,

* suivi d'équipe et de projets

* coaching individuel professionnel et scolaire, coaching de parents

- yoga pour apprendre

- collectif Carl Rogers et PCAI France

- club enfants connaissance et estime de soi (B.Williams, thérapie par le jeu et yoga)



Auteur de plusieurs ouvrages, Dunod, Erès et Chronique Sociale: en 2009 sur l'oeuvre de R.Feuerstein et en 2013 Pratiquer la médiation des apprentissages



- a enseigné de 1988 à 2014

*les médiations cognitives à l'Université Catholique de l'Ouest d'Angers, en master, et pour un DUFA à l'université Jules Verne à Amiens

*les médiations cognitives, la communication désarmante, l'analyse des conflits, et la médiation à Paris V, Paris Descartes pour une licence professionnelle, le DU gestion des conflits et un DIU qualité



- a été membre de l'équipe enseignante de l'ICELP international center for the enhancement of learning potential (Institut Feuerstein) jusqu'en 2014





Mes compétences :

Analyse de pratique

Coaching

dynamique

Formation

Médiation