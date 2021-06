Mes compétences :



Paies : de la saisie au pointage comptable des charges sociales DSN

Montée en compétence des Collaborateurs(trices)

Veille juridique et sociale avec synthèse et aide à la mise, en place auprès de la Direction et des Collaborateurs(trices)

Paramétrage du logiciel paie et GTA

Mise en place des mises à jour établies par l'éditeur logiciel

Gestion du service Paie ainsi que le management

Microsoft Office