Muriel SAUVEGRAIN

1er Maire Adjoint d'Orléans en charge du personnel municipal, des affaires administratives et de la commission d'appel d'offres et Vice-présidente de l'AgglO d'Orléans.

Vice-présidente du CNFPT et Délégué régional CNFPT région Centre Val de Loire.

Diplômée en droit public et spécialiste des collectivités locales, j'ai été chargée de cours à la faculté de droit d'Orléans et attachée parlementaire.