Annie CROUZET

Une certaine façon d'apprendre toujours et toujours, deux reconversions après 7 ans de laboratoire, une longue route dans l'Assurance avec une spécialisation l'immobilier. Un éternel besoin de s'améliorer et de rebondir en s'appuyant des expériences passées. Actuellement très interressée par le secteur immobilier et le foncier en particulier, je serais heureuse de pouvoir approfondir mes connaissances tout en passant un MBA. Continuer à travailler avec entrain et dynamisme tout en accèdant aux rénumérations équivalentes aux formationss validantes. S'appuyer sur les compétences acquisespour évoluer. Je ne peux m'investier quand étant passionné tout en me fixant des challenges.



Mes compétences :

Auto entrepreneur

Commercial grands comptes

Anticipation innovation

Economie sociale et solidaire

Business Consulting