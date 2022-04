Andre Paul GRANDIOU

RESPONSABLE G2R FORMATION -FILIERE INFORMATIQUE



Qui sommes-nous?



G2R est une société de formation et de conseil en pleine expansion implantée au cœur de l'agglomération parisienne. Nos solutions sont opérationnelles pour tout individu ou tout type d’équipe. Elles s’adressent aussi parfaitement aux petites entreprises, indépendants et professions libérales. C'est ce qui nous vaut d'intervenir également dans le domaine de la formation institutionnelle avec des taux de retours à l'emploi de 75 à 90% dans les trois à six mois qui suivent nos formations, d'où notre référencement rapide auprès des partenaires sociaux de l'Ile de France.



Sur un plan général, G2R est en réflexion permanente pour aider les entreprises et les demandeurs d’emploi à mener à bien leurs projets de changement et les politiques d’optimisation de leurs ressources. Sa structure et ses principes de fonctionnement lui permettent d’être réactive, flexible et en totale cohérence avec les besoins de ses clients. Ses capacités d’anticipation et sa parfaite connaissance du marché du travail lui permettent de proposer des parcours individualisés en adéquation avec les priorités des employeurs et de faire valoir le « clé en main », ingénierie financière comprise.



Les consultants entretiennent un relationnel étroit avec les organismes gestionnaires de fonds (institutions locales, départementales et régionales, Organismes Paritaires Collecteurs Agréés) afin de fournir dans les meilleurs délais des solutions globales intégrant un programme de formation personnalisé, des intervenants spécialistes de votre domaine et un financement partiel ou total des actions de formation entreprises.



L’équipe de G2R intervient aussi bien sur la préparation aux changements que sur leur accompagnement. L’objectif des consultants : permettre à une entreprise d’intégrer une évolution organisationnelle, technique ou managériale dans des conditions optimales. Le succès de nos programmes se mesure en retours à l’emploi ou en création de valeur, en gain de parts de marché, en amélioration de la qualité perçue par la clientèle, en productivité, en qualité du climat social.







Des hommes et des compétences au service de la formation :



Le sens du management : G2R a été créée sous l’impulsion de DRH experts en stratégies de développement des PME et grands comptes. L’ensemble de notre démarche s’appuie sur des techniques de terrain et une solide expérience des dynamiques d’entreprise.



Des compétences commerciales : développer un business plan, mettre au point une stratégie payante, optimiser ses atouts et transformer ses points faibles en points forts sont autant de concepts inhérents au registre commercial. C’est la raison pour laquelle nous intégrons également cette logique au sein de nos programmes, afin que ceux-ci deviennent rapidement un facteur de succès incontournable.



Une parfaite maîtrise des dispositifs financiers : le secteur de la formation évolue en permanence et est extrêmement réglementé. Saisir les opportunités existantes auprès des bons interlocuteurs et en temps voulu, développer un réseau de contacts stratégiques, se tenir en permanence informé des évolutions du secteur, exige un investissement à temps plein et une parfaite connaissance du monde juridique et financier. Nos solutions intègrent systématiquement ce service afin de vous servir au mieux de vos intérêts et de vous dispenser de toute démarche dans ce domaine.





Des formateurs spécialistes de votre secteur :



Les compétences académiques dans un domaine sont précieuses mais ne remplaceront jamais complètement l’expérience de terrain. C’est pourquoi tous nos formateurs disposent, au-delà de leur domaine d’intervention, d’une connaissance approfondie de votre secteur, de ses priorités, de ses problématiques, et des moyens à mettre en œuvre pour aller à l’essentiel et assurer le succès de leur prestation.







Mes compétences :

Gestion de projet