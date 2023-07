Annie LE MEUR

Passionnée par notre belle langue et fascinée par sa richesse, j'ai décidé de me lancer dans les joies du travail indépendant et de la correction de textes.



Heureuse titulaire de deux Master 2 en droit et éthique médicale, je suis l'autrice de deux mémoires et je sais qu'il est plus simple de corriger les écrits des autres plutôt que les siens ! Ce vécu me permet de proposer des prestations de qualité aux universitaires, étudiants et doctorants.



J'ai par ailleurs une expérience de plusieurs années dans la correction de tapuscrits. Du jeu de rôles en passant par la littérature générale ou érotique, j'aime la diversité ! Je relis les créations des auteurs, romanciers et scénaristes avec attention et les accompagne dans leurs finitions.



Je m'adapte aussi aux besoins et spécificités des professionnels de tous domaines pour la relecture de contrats, fascicules, prospectus et documentations. Mon parcours de vie m'a permis d'acquérir la rigueur nécessaire aux plus sérieuses entreprises.



Je relis également les documents administratifs, lettres de motivation, CV et documents personnels des particuliers.



Pour en savoir plus sur mon travail, rendez-vous sur mon site professionnel : http://www.annielemeur.com



Mes compétences :

Droit de la santé

Droit public

Droit

Correction

Relecture / corrections

Relecture

Correction orthographique