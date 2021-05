éric CHAPEAU-ÅSLUND

N'hésitez-pas à commenter mon blog http://verbeathym.blogspot.com



Je suis passionné, entre autre, par l'information médicale https://www.youtube.com/watch?v=7IV2ONR52Uc



Médecin impliqué dans la communication santé, les relations publiques, la communication d'influence ou lobbying portant sur de vraies valeurs, le journalisme (santé & médecine, NTIC, presse écrite et télévisée, édition, industrie, associations de patients et ONG, sociétés savantes, mutuelles et sociétés d'assurance, start-up)



D'origine franco-suédoise, j'ai choisi de m'investir dans la communication et les relations publiques véritables à valeur ajouté dans le respect de l'éthique et des valeurs humaines (Cf. le Code d'Athènes rédigé par mon ami Lucien Matrat). Je suis passionné par les nouvelles technologies et leur adaptation aux valeurs traditionnelles ainsi que par le concept de santé durable partie intégrante du développement durable.



Mes compétences :

Lobbying

Santé

Coaching

Industrie pharmaceutique

Communication

Santé publique

Édition

Médecin

Rédaction

Relations publiques