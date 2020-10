Annie PELLETAN

Auxiliaire de caisse, Supermarché Encaissement des clients Tenue de la caisse Vente complémentaire des articles en caisse. professionnelle en vente, polyvalente et doté d'un bon sens du relationnel, je suis à la recherche d'un nouvel emploi en tant que caissière. Motivée, dynamique et enthousiaste, je sais également travailler en équipe. Disponible immédiatement, je peux travailler également les week-ends et tout les jours. Capable d'aider un client dans ses choix Souriante et aimable Ponctuelle et fiable Sérieuse. Je me sens tentée par des nouvelles expériences de la vie, j'aimerai apprendre plusieurs langues. Je suis passionnée, j'apprend des cours des langues qui me passionne. J'aimerai découvrir des nouvelles personnes et de la bonne création du compte humain et relationnel.