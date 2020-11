Annie THIBAULT

Energique, bonne présentation, dotée d'un bon relationnel et d'une forte expérience commerciale, j'ai donc développé de solides compétences dans la négociation (achats, ventes) et je sais trouver les arguments pour atteindre mes objectifs de vente tout en veillant à satisfaire le client et être à son service.

Après un poste de Technico-commerciale sédentaire dans une entreprise de distribution de fournitures Plomberie-Chauffage-Sanitaire et de fournitures industrielles, j'ai changé d'orientation professionnelle en intégrant un Bureau d'Etudes Techniques d'Ingénierie.



Mes compétences :

Gestion commerciale

Gestion administrative

Prospection commerciale

Gestion Marketing

Négociation achats

Gestion des stocks